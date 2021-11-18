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Украинская каратистка Серегина вышла в финал чемпионата мира
18.11.2021 21:15
Самая титулованная каратистка Украины Анита Серегина вышла в конец чемпионата мира в весовой категории до 61 кг в Дубае (ОАЭ).

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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