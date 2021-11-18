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Байден испытал электрический Hummer
18.11.2021 21:26
Президент США Джо Байден протестировал электрический пикап Hummer EV на открытии автомобильного завода GM Factory Zero в Детройте.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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