



Українська співачка Анна Трінчер розповіла, що одружується зі своїм хлопцем блогером Олександром Волошином. Зірка поділилась новиною, що 22 жовтня хлопець зробив їй пропозицію.



Артистка опублікувала зворушливе відео з дня пропозиції руки і серця. Олександр готувався до цього дня три тижні та навіть запросив відеографа, аби той зафіксував цей момент.



Також Анна опублікувала весь процес, який відбувся у цей вечір. Трінчер була неймовірно щасливою у момент пропозиції. Волошин подарував їй розкішний букет червоних троянд та обручку від бренду Cartier.







Свято відбудеться влітку 2022 року.



"От реперську, хочеться якогось гротеску, так. Що б це не було у найкращих традиціях англійської родини. А щоб це було так кринжово. Хочеться навіть замість букета кидати щось інше. Гирю", – поділилася пара.





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