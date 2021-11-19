



Українська співачка Євгенія Власова була учасницею шоу "Танці з зірками". Разом зі своїм партнером Максом Леоновим зірка покинула шоу у 8 випуску.



У новому інтерв’ю артистка розповіла, що їй платили за судьба у проекті. Євгенія отримувала гонорар, проте це не були величезні суми, заради якби варто було бути частиною програми.



"Мені платили гонорар. Я дуже рада. Але це не той гонорар, заради якого я б брала судьба. Моя любов до танців – це єдина божевільна причина. Я розумію, що в житті не зібрала б себе так, а там я пройшла просто м'ясорубку – емоційну, фізичну, де немає виходу", - розповіла вона.



Також Власова розповіла, чому погодилась взяти судьба у проекті. Вона пояснює це своєю неймовірною любов’ю до танців.



"Моя судьба у "Танцях з зірками" має тільки один сенс – моє божевільне бажання танцювати. Моє бажання показати людям, що потрібно припинити одягати мене у хворобливі енергетичні потоки. Все зовсім не так у моєму житті. Мені хотілося показати, що моє життя зовсім інше. І я абсолютно здорова, витривала жінка", – зізналась співачка.





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