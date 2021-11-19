



Відома українська співачка Ірина Федишин є активна у соціальних мережах та ділиться з фанатами деталями свого життя.



На сторінці у Фейсбук артистка розповіла про свою болючу втрату. З життя пішов дідусь зірки - 80-річний Антон.



Ірина опублікувала архівні фото з близькою людиною з різноманітних подій. Також зірка розповіла, що лише у липні вони святкували його день народження.



Фанати підтримують Федишин та бажають їй сил та пишуть співчуття.



