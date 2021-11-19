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Ірина Федишин розповіла про втрату близької людини
19.11.2021 12:45
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Відома українська співачка Ірина Федишин є активна у соціальних мережах та ділиться з фанатами деталями свого життя.

На сторінці у Фейсбук артистка розповіла про свою болючу втрату. З життя пішов дідусь зірки - 80-річний Антон.

Ірина опублікувала архівні фото з близькою людиною з різноманітних подій. Також зірка розповіла, що лише у липні вони святкували його день народження.

Фанати підтримують Федишин та бажають їй сил та пишуть співчуття.


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