В Москве госпитализировали певицу Марину Хлебникову. Она пострадала после пожара в ее квартире.

Об этом сообщают российские СМИ, информирует со ссылкой на .

Пожар возник в двухуровневой квартире певицы в ее спальне на втором этаже. Загорелись личные вещи. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. По предварительным данным, женщина заснула с сигаретой.

По словам дочери певицы, Хлебникова приехала с гастролей и была очень уставшей.

Отмечается, что первыми дым почувствовали соседи, побежали к квартире артистке и начали стучать в дверь. Дочь певицы и ее мать в этот момент спали.

Спальня Хлебниковой. Telegram 112

Кроме певицы никто не пострадал.

Хлебникову обнаружили без сознания. Ее доставили в больницу с отравлением продуктами горения и сильными ожогами по всему телу. Сейчас врачи оценивают состояние певицы как тяжелое.

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