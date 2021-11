Саакашвили в тюрьме написал записку, в которой попросил США о помощи. Саакашвили написал, что в грузинской тюрьме он подвергся избиениям и унижениям перед сокамерниками

