



Українська співачка Мішель Андраде стала ведучою нового сезону тревел-шоу "Орел і Решка". Зірка активно розповідає про свою судьба у проекті у соціальних мережах та ділиться багатьма фото з подорожей.



У новому інтерв’ю Мішель розсекретила розмір свого гонорару ведучої. Артистка зізналась, що вони щоразу інші та все залежить від підписаного контракту.



"Правда, що зараз у середньому гонорар у ведучого "Орла та решки" за одну програму від $1 тис. (приблизно 26,4 тис. грн)?" – запитав у співачки ведучий Слава Дьомін.



"У кожного по-різному. Залежно від того, які умови ти ставиш. Про договор можна говорити – скільки тобі потрібно", – заявила артистка.



Проте інтерв’юер Слава Дьомін зумів розсекретити суму її гонорару - Андраде розповіла, що це від тисячі доларів до двох тисяч.



"Може, навіть і більше. Усе, що стосується бюджету, я не люблю розголошувати. Усе-таки це ваші особисті домовленості", - не стала уточнювати зірка.





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