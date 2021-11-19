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Саакашвили перевели в реанимацию
19.11.2021 15:05
Экспрезидента Грузии и гражданина Украины Михеила Саакашвили перевели в реанимацию после того, как он потерял сознание в четверг в тюремной больнице.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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