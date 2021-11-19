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Украинские военные впервые приняли участие в киберучениях
19.11.2021 15:15
Представители Министерства обороны и Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины впервые в истории принимают участие в киберучениях Cyber ​​Flag 21.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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