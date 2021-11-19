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Сегодня ожидается самое длинное за 580 лет частичное лунное затмение
19.11.2021 15:26
В пятницу, 19 ноября, будет наблюдаться дольшее частичное лунное затмение с 1440 года.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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