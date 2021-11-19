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Филиппины в скором времени откроются для вакцинированных туристов
19.11.2021 15:35
Филиппины одобрили план, позволяющий в ближайшее время разрешить въезд иностранным туристам, вакцинированным от COVID-19.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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