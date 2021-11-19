



Українська блогерка, модель та телеведуча Вікторія Маремуха стала учасницею нового випуску шоу "Хто зверху?". За лаштунками шоу вона розповіла про неприємну ситуацію, яка сталась напередодні її дня народження.



Віка зізналась, що у неї вкрали день народження і крадієм був водій таксі. Проте ситуацію виправив коханий зірки Луї - він подарував Маремусі новий телефон та відправив її з подругами у СПА. А згодом чоловік зібрав усіх близьких зірки та влаштував їй вечірку.



"У мене вкрали телефон напередодні дня народження! Вдалося вирахувати злодія, оскільки він був водієм таксі. Ми вийшли з ним на зв’язок, домовилися, що він за винагороду поверне телефон. Зрештою той годував нас «завтраками», а я розуміла, що друзі просто не зможуть привітати мене! Нічим хорошим це не закінчилося, чоловік просто зник. У мене був реальний стрес, навіть панічна нападение. Врятував мене мій Луї. Мало того, що він купив новий телефон, то ще й відправив мене з подругою у SPA. Потім запропонував зайти додому на вечерю з нею вдвох. Відчинивши двері, я побачила, що зібралися всі мої близькі друзі. Це був неймовірний сюрприз! Луї заліз у мій комп’ютер, знайшов контакти тих, кого знав. Вони «підтягнули» інших, і тоді вже великою компанією влаштували мені святкову вечірку!", - Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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