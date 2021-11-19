Монастырский просит 17 миллиардов на "стену" от РФ и Беларусь - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Монастырский просит 17 миллиардов на "стену" от РФ и Беларусь
19.11.2021 15:46
В Госбюджете на следующий год следует предусмотреть 17 млрд грн на строительство государственной границы с Российской Федерацией и Республикой Беларусь общей протяженностью более 2,5 тыс. км.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
последние сводки
сводки
республикой
федерацией
российской
беларусь
общей
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
Добавить комментарий
Имя (обязательное)
Отправить
Отменить
RSS
2008-2021 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
IT Outsourcing and CyberSecurity
IT Support and Cloud Management with SpaceTech
Digital Transformation and DevOps
-->