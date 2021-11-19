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Монастырский просит 17 миллиардов на "стену" от РФ и Беларусь
19.11.2021 15:46
В Госбюджете на следующий год следует предусмотреть 17 млрд грн на строительство государственной границы с Российской Федерацией и Республикой Беларусь общей протяженностью более 2,5 тыс. км.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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