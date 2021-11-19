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Япония выделит $500 миллиардов на постковочное восстановление экономики
19.11.2021 15:55
Япония потратит около 500 миллиардов долларов на восстановление экономики после пандемии COVID-19.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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