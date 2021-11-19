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Apple хочет к 2025 году запустить беспилотные авто – СМИ
19.11.2021 16:06
Техгигант Apple ускоряет работу над беспилотными авто и планирует презентовать их в 2025 году.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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