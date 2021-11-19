Apple хочет к 2025 году запустить беспилотные авто – СМИ - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Apple хочет к 2025 году запустить беспилотные авто – СМИ
19.11.2021 16:06
Техгигант Apple ускоряет работу над беспилотными авто и планирует презентовать их в 2025 году.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
последние сводки
сводки
авто
планирует
презентовать
году
беспилотными
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
Добавить комментарий
Имя (обязательное)
Отправить
Отменить
RSS
2008-2021 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
IT Outsourcing and CyberSecurity
IT Support and Cloud Management with SpaceTech
Digital Transformation and DevOps
-->