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В Финляндии провели Дни украинского кино
19.11.2021 16:15
В Хельсинки уже в пятый раз прошли ежегодные Дни украинского кино, организованные Обществом украинцев в Финляндии и ОО "Независимые культурные инициативы".

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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