В Украине ввели в обращение памятные банкноты номиналом 20 и 200 гривен - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Украине ввели в обращение памятные банкноты номиналом 20 и 200 гривен
19.11.2021 16:45
Национальный банк с 19 ноября ввел в обращение новые памятные банкноты номиналом в 20 и 200 гривен, посвященные 30-летию Независимости.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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