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Вырубка лесов Амазонки достигла самого высокого уровня за 15 лет
19.11.2021 16:55
Вырубка в тропических лесах Амазонки в Бразилии достигла самого высокого уровня за последние 15 лет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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Комментарии   

 
0 #1 Я 04.01.2015 19:34
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