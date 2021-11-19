|Зірка "Жіночого кварталу" Віра Кекелія презентувала новий кліп та пісню "Парфум"
|19.11.2021 17:05
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Відома українська співачка та зірка "Жіночого кварталу" Віра Кекелія презентувала нову пісню "Парфум". У композиції артистка розповіла історію колишніх закоханих, над якими почали перемагати їхні спогади по почуття.
Також Віра презентувала і кліп на новий трек. Відео зняте у ретро-стилі. У кадрі Кекелія позувала у чорній сукні, яка обтисла її фігуру. Такий образ вона доповнила ретро-зачіскою, довгими рукавичками та ніжним макіяжем.
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