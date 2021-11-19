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Стефанчук открыл Раду, в зале – 116 депутатов
19.11.2021 17:15
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук открыл пленарное заседание парламента.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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