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Стефанчук открыл Раду, в зале – 116 депутатов
19.11.2021 17:15
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук открыл пленарное заседание парламента.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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