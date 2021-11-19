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В Болгарии группе военных выдвинули обвинения в шпионаже в пользу России
19.11.2021 17:35
Военная прокуратура Болгарии 18 ноября предъявила обвинение группе бывших и действующих военных в шпионаже в пользу Российской Федерации.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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