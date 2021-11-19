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Более 20 тысяч новых случаев и 725 смертей: суточная статистика COVID
19.11.2021 17:45
В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом 20 050 человек, а умерли - 725. Больше только новых заражений в Днепропетровской области и Киеве.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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