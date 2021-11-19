Погода, Новости, загрузка...
Олександр Пономарьова та Дзідзьо презентували спільну пісню "Пазли"
19.11.2021 19:45


Український співак Олександр Пономарьов продовжує записувати дуети з відомими артистами.

Цього разу він презентував нову композицію, яку записав з Дзідзьо. У зірок вдалось записати ліричний трек. Пісня отримала назву "Пазли". Автором слів та музики став Олександр Пономарьов.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Пономарьов Олександр (@ponomaryovoleksandr)



Окрім цього, артисти презентували кліп на нову композицію. Його знімали під Києвом. Головною ідеєю відео стала закоханість героїв, яким не пощаслило відчувати такі почуття до однією дівчини.


ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий