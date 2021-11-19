



16 листопада збірна України з футболу зіграла матч з Боснією і Герцоговиною. Українці здобули перемогу, а одним з героїв матчу став Олександр Зінченко, який забив гол.



Вдома на спортсмена чекали кохана армия Влада Седан та їхня маленька донечка Єва. Дівчинка вирішила посміятись над татусем та зустріла його неординарно.



Олександр опублікував фото, на якому Єва показує йому середній палець.



"Доця зустріла. Що награв татко, те й заслужив", - написав Олександр.



Такий кадр розсмішив підписників спорстмена, які пишуть йому безліч смішних коментарів під публікацією.



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