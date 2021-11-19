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MamaRika після пологів показала свою фігуру топлес
19.11.2021 21:45
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Відома українська співачка MamaRika відверто розповідає про своє життя у соціальних мережах. Зірка після народження первістка активно розповідає про материнство та показує свою фігуру після пологів.

Проте новою публікацією у Інстаграм співачка шокувала своїх прихильників. Адже у кадрі Настя позувала топлес. MamaRika постала на фоні пеленатора. Жінка постала лише у трусиках, а решти одягу на ній не було. Груди зірка прикрила своїми руками.

Волосся артистка зібрала у високий хвіст та позувала без макіяжу.

Фанати у захваті від такого контенту від молодої матусі і пишуть їй багато компліментів. Прихильники називають її дуже сексуальною та розкутою.

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Допис, поширений MamaRika (@mamarika_official)


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