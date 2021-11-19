|MamaRika після пологів показала свою фігуру топлес
|19.11.2021 21:45
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Відома українська співачка MamaRika відверто розповідає про своє життя у соціальних мережах. Зірка після народження первістка активно розповідає про материнство та показує свою фігуру після пологів.
Проте новою публікацією у Інстаграм співачка шокувала своїх прихильників. Адже у кадрі Настя позувала топлес. MamaRika постала на фоні пеленатора. Жінка постала лише у трусиках, а решти одягу на ній не було. Груди зірка прикрила своїми руками.
Волосся артистка зібрала у високий хвіст та позувала без макіяжу.
Фанати у захваті від такого контенту від молодої матусі і пишуть їй багато компліментів. Прихильники називають її дуже сексуальною та розкутою.
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