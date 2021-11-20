Уже до конца года число летальных случаев от коронавируса в Украине может достичь 100 000.

Названая цифра является наиболее реалистичным сценарием, сообщается на Национальной академии наук Украины (НАНУ), информирует со ссылкой на .

Глава рабочей группы НАН Украины по математическому моделированию проблем, связанных с пандемией COVID Игорь Бровченко заявил, что быстрый рост заболеваемости начался в августе и длился до конца октября. Ожидается, что до января 2022 года произойдет спад в статистике до показателей августа-сентября.

В 2020 году от COVID в Украине официально в Украине умерли почти 20 тысяч человек, но с оценками по избыточной смертности было около 50 тысяч жертв коронавируса.

"В 2021 году уже 57 тысяч человек скончались из-за COVID-19 по состоянию на 15 ноября по официальной статистике. И это еще не конец. До конца года, скорее только, будет еще 15-20 тысяч новых официально подтвержденных смертей. То есть до конца года общее число жертв с начала эпидемии COVID-19, по официальным данным, может достичь 90-100 тысяч смертей. Это самый реалистичный сценарий", — добавил Бровченко.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил, что смертность от COVID может продолжать расти и после стабилизации ситуации с новыми случаями заражений.

"Смертность может продолжать расти даже после стабилизации ситуации в течение двух недель", — сообщил он.

При этом Ляшко объяснил, почему это происходит.

"Сначала регистрируется случай, после этого наступает госпитализация и через некоторое время после этого может быть летальный исход болезни. Среднее время от появления симптомов до смерти в октябре составлял 14 дней", — отметил глава Минздрава.

Ранее сообщалось, что Киевский крематорий проводит в два раза , чем в летние месяцы, сообщил агентству AFP его представитель, поскольку Украина борется с новой волной COVID-19 и низким уровнем вакцинации.

Украина недавно сообщила о рекордном количестве ежедневных смертей и случаев заболевания COVID-19, что привело к значительному увеличению количества захоронений и, в особенности, кремаций.

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