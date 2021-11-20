|Адель выпустила первый альбом за последние шесть лет. ВИДЕО
|20.11.2021 08:05
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Известная певица Адель презентовала свой четвертый студийный альбом под названием 30.
Об этом говорится на официальном исполнительницы, информирует со ссылкой на .
Название символизирует возраст актрисы, в котором она вышла замуж за своего первого мужа Саймона Конекки.
В альбоме 12 композиций, между которых три новые песни - I Drink Wine, Love Is a Game и Hold On Адель исполнила еще в конце октября на концерте в Лос-Анджелесе. Также накануне она спела песню, посвященную отцу To Be Loved.
Артистка посвятила альбом своему девятилетнему сыну Анджело и хотела таким образом объяснить ему, как тяжело переживает развод. Пластинка включает темы разлуки, тревог и материнства.
"Мой умный друг, который всегда дает лучшие советы. Друг, который не спал всю ночь и держал меня за руку, пока я постоянно плакала", - описывала новый альбом Адель.