|"Холостячка-2" 10 випуск: хто покинув шоу перед знайомством з сім’єю Огневич
|20.11.2021 11:55
|
10 випуск шоу "Холостячка-2" подарував глядачам та Златі Огневич знайомство з сім’ями учасників. Тому вони побували у різних куточках України та пережили різні емоції під час спілкування з ріднею учасників.
Церемонія троянд була дуже напруженою, адже зірка по-різному спілкувалась з сім’ями чоловіків. Однак сама Злата зізналась, що робитиме вибір опираючись не на спілкування з рідними своїх можливих обранців, а на відносини з самими учасниками.
Покинув проект за крок до знайомства з сім’єю Холостячки Андрій Хвєткєвіч. Злата вирішила відпустити учасника додому, бо не може відповісти взаємністю на його почуття.
Андрій Задворний, Дмитро Шевченко та Максим Тарапата залишились у шоу та познайомляться з сім'єю Злати.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями