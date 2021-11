В Одессе состоялась конференция по планированию военно-морских учений НАТО Dynamic Move – 2022. Кроме стран участниц НАТО в учениях будут учувствовать Украина и Марокко, но в качестве наблюдателей

