Канада и Украина начинают строительство совместного космодрома По теме: Проект будет реализовывать канадская компания Maritime Launch Services Ltd / иллюстративное фото ESA / CNES / Arianespace-JM Guillon Украина и Канада анонсировали начало строительства совместного космической пусковой площадки в провинции Новая Шотландия (Канада). Об этом в сообщил председатель Госкосмоса Владимир Тафтай, информирует со ссылкой на . Презентация и торжественная церемония состоялись в городе Галифакс (Канада). Проект предусматривает создание на атлантическом побережье Новой Шотландии коммерческого космодрома для ракеты-носителя "Циклон-4М" разработки и производства украинских "КБ "Южное" и ПО "Южный машиностроительный завод". Проект будет реализовывать канадская компания Maritime Launch Services Ltd (MLS). Командному центру будущего космодрома будет присвоено имя Александра Дегтярева – бывшего руководителя "КБ "Южное".











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