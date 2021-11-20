



Українська танцівниця Ілона Гвоздьова активно обговорює новий сезон шоу "Танці з зірками", у якому не бере участі. Хореографиня у соціальних мережах аналізує виступи учасників та дає їм свої оцінки.



Проте зірка має і своїх фаворитів. У сторіс Ілона розповіла, що вболіває за пару Артура Логая та Анни Кареліної. Такий вибір вона зробила, адже їй подобаються їхні танці.



"Вболіваю за Артура Логая та Аню. Їхні танці завжди на високому технічному рівні. Зазвичай завдяки універсальній та досвідченій партнерці", - поділилася Ілона.







Також написала Гвоздьова і про інші пари, які залишились у проекті. Вона зізнається, що партнер Ольги Харлан Дмитро Дікусар заслуговує перемогти у шоу, а Костянтин Войтенко чудово танцює.



"Дікусар заслуговує перемогти завдяки досвіду роботи на ТБ. Костя Войтенко сольно танцює та й взагалі гарно танцює як для зіркового учасника", - поділилася танцівниця.





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