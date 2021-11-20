



Відомий репер та колишній учасник гурту "Гриби" KYIVSTONER вперше став батьком. Про це виртуоз розповів у своїх соціальних мережах.



Співак зізнався, що його кохана Аліна народила хлопчика. Альберт показав чорно-біле фото, де показав маленьку ручку малюка, яка тримає його палець.



"Аліно, ти найсильніша і найнеймовірніша жінка у світі. Дякую тобі за те, що ти поруч. Дякую тобі за те, що подарувала сенс життя!" - написав репер.



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Обраниця артиста опублікувала таке ж фото, де розповіла, як сильно любить своїх хлопців.



"Я кохаю вас понад усе. Ви мої найкращі чоловіки. Дякую за цілковите щастя!" - підписала фото Аліна.



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