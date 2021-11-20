



Український репер Позитив рідко розповідає про свою сім’ю та ділиться якимось особистими деталями.



У новому випуску ЖВЛ Олексій Завгородній зізнався, що до 15 років жив у повноцінній сім’ї, однак потім його батько повернувся до колишньої дружини. Сталось це після скандалу між батьками.



Він якось різко поїхав, нічого не сказав. У нього в Китаї завод і він поїхав туди. І я такий :"А де батя? А куди він пішов?" – поділився співак.



Також виртуоз розповів, що чоловік не був прикладом для наслідування. Адже він часто міг дозволити собі лайливі слова та образи у сторону жінок.



"Якщо тато міг сказати, що всі баби-стерви, то ці завжди були за жінок і, напевно, у мене такий же характер. Або в протест татові", - сказав артист.



Після свого зникнення батько намагався відновити спілкування з сином, однак вони так більше і не побачились. Тому останній раз вони бачились 16 років.



"Приїжджав якийсь його друг: "Тато хоче з тобою побачиться". "А чого ви тут, а не тато?". Його онуки писали мені ще в соцмережах. Тобто він намагався через когось весь час, не сам. Хоча номер у мене не змінився досі і він мені не дзвонить", - зізнався Позитив.





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