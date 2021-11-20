



Відома співачка Мішель Андраде стала гостею шоу "Слава+", де поспілкувалась зі Славою Дьоміним. Зірка поділилась багатьма деталями, зокрема вона розсекретила свій гонорар ведучої у шоу "Орел і Решка".



Також співачка вперше за довгий час розповіла про своє особисте життя. Мішель зізналась, що її серце давно зайняте і вона зустрічається з хлопцем.



Проте Андраде не хоче розсекречувати ні імені, ні статусу свого обранця.



"У мене є людинка, яка зі мною, ми давно зустрічаємося", - розповіла вона.



Пояснює зірка це тим, що вона не є блогером, тому не афішує подробиць свого життя.



"Я не блогер. Є люди, які показують свій будинок, туалет, як вони сплять, з ким і в якій позі. Я за те, щоб показувати, що мене надихає. Мої особисті стосунки – для мене. Не люблю, коли це обговорюють", - пояснила Мішель.



Зірка зізналась, що розповість про відносини, коли вони обоє будуть до цього готові.



Також Мішель не приховує, що стосунки зараз є для неї опорою і дуже важливі.



"Стосунки дуже надихають. Ти розумієш, що в тебе є опора, є підтримка від коханої людини, що ти не одна", – поділилась співачка.





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