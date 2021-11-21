17 ноября на сайте России появилось сообщение для СМИ "О публикации дипломатической переписки Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии и Франции Х. Маасом и Ж.-И. Ле Дрианом".

В нём было сказано, что "позиция России, её роль во внутриукраинском урегулировании и подходы к проведению возможной министерской встречи в „нормандском формате“ подвергаются искажению", следовательно "чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, России решил предать гласности первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку Министра иностранных дел Российской Федерации С.В. Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Германии и Франции". В указанном сообщении стояла ссылка на переписку внешнеполитических ведомств России, Франции и Германии на 28-ми страницах, в своем блоге Лилия , информирует со ссылкой на .

Первым в пакете документов оказалось письмо России от 29 октября 2021 года, адресованное главам внешнеполитических ведомств Германии и Франции. В нём российские дипломаты подтвердили "важность продолжения" "совместных посреднических усилий в рамках „нормандского формата“ по содействию урегулирования конфликта на востоке Украины", и отметили, что "возможная встреча" "должна быть хорошо подготовлена, включая заблаговременную разработку обстоятельного совместного итогового заявления с конкретными рекомендациями Украине и отдельным районам Донецкой и Луганской областей как сторонам конфликта". В качестве приложения к письму шёл проект "совместного заявления министров иностранных дел государств-участников „нормандского формата“ по итогам встречи" (очевидно, речь идёт о запланированной на 11 ноября встрече, которая так и не состоялась – прим. авт.).

Стоит отдельно отметить, что отсылки Москвы к "посредническим усилиям" и "сторонам конфликта" неслучайны. Россия отрицает очевидное и настаивает на том, что является посредником, а не стороной конфликта, хотя на международной арене давно расставлены точки над "і". Но, как известно, России решения международных организаций не писаны, если писаны — то не читаны, если читаны — то не поняты, если поняты — то не так.

"Военная активность России в Украине и вокруг неё, вместе с всё более враждебной риторикой Кремля в течение предыдущих месяцев, необоснованна и опасно провокационна. Главное препятствие миру — Россия. Это конфликт, который начала Россия, и сейчас она несёт полную ответственность за его завершение", – такое заявление сделала 11 ноября временно поверенная в делах при Кортни Остриен на заседании Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Она отметила, что призывают "Россию прекратить свою агрессию, соблюдать режим прекращения огня, выполнять свои Минские обязательства и вывести свои силы с суверенной территории Украины".

30 января 2021 года приняла резолюцию, в которой назвала Россию "стороной Минских договорённостей". " должна полностью выполнить Минские договорённости, стороной которых является , прекратить военное вмешательство, а также поддержку нелегальных вооружённых формирований в восточной Украине", – кроме прочего, сказано в документе. 26 марта 2021 года 47 государств-членов по случаю седьмой годовщины принятия резолюции Генеральной Ассамблеи "Территориальная целостность Украины" также признали стороной, а не посредником конфликта. "Мы подтверждаем свою поддержку усилиями „нормандского формата“ и твёрдую приверженность мирному решению конфликта на востоке Украины, в соответствии с Минскими договорённостями и с полным уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины. Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником", – сказано в совместном заявлении.

Тем временем Москва оказывает давление на Францию и Германию, чтобы заставить их признать оккупационные администрации ОРДЛО стороной конфликта, а также возложить вину за невыполнение Минских соглашений на Украину. Но, как справедливо заметили во французском и немецком внешнеполитических ведомствах, в российском проекте совместного заявления "нашло отражение большое количество оценок, с которыми Германия и не могут согласиться: в частности, тезисы о „внутриукраинском конфликте“ или посреднической роли России наряду с в Трёхсторонней Контактной группе", "в тексте также содержатся положения, которые, бесспорно, не найдут поддержки между стран „нормандского формата“, в т.ч. „налаживание прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском“". Тем самым Париж и Берлин в который раз подтвердили свою проукраинскую позицию в отношении роли России в военном конфликте и его урегулировании.

Судя по тексту проекта совместного заявления в российской редакции, цель Москвы — уничтожить "нормандский формат". В пользу этой версии говорит сам факт публикации в открытом доступе дипломатической переписки. Москва подтвердила незаинтересованность в "нормандском формате", но пытается отвести от себя обвинения в срыве встречи глав стран, которая была запланирована в ноябре 2021 года. Россия хочет уйти от ответственности, как за миграционный кризис на белорусско-польской границе, так и за военный конфликт на Донбассе, договариваясь напрямую с Францией и Германией: в первом случае без участия Польши, во втором — Украины. При этом пытается убедить Берлин и Париж в том, что необходимо вести прямые переговоры с нелегитимным Лукашенко, а – с оккупационными администрациями ОРДЛО.

"Россия своими действиями просто добивает „нормандский формат“, демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии. И, непременно, подрывает остатки доверия к себе. Могу сказать одно: мы договорились с немецким и французским коллегами, что не подарим России роскошь уничтожить „нормандский формат“ чужими руками. Мы будем работать над привлечением к переговорному процессу, дипломатическими усилиями по урегулированию этого конфликта", – сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, публикация конфиденциальных документов усложнит работу, но она продолжится, так как Украина заинтересована в мире, справедливых решениях и безопасности.

На публикацию отреагировали немецкие и французские дипломаты. "Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел России Лаврова обнародовать нашу переписку. Мы считаем такой подход противоречащим дипломатическим правилам и обычаям. Германия и в течение нескольких месяцев работали над продолжением переговоров и реализацией конкретной повестки дня для мира на основе Минских соглашений, выдвинув несколько конкретных предложений для встречи министров в „нормандском формате“", – в частности, сказано в заявлении внешнеполитического ведомства Франции. Официальный Париж призвал Россию "вернуться за стол переговоров и продолжить обсуждения в утверждённых форматах и в соответствии с согласованными принципами".

"Публикация корреспонденции не сильно удивила меня, поскольку я читаю много моих писем в прессе, в этой связи никому ничего скрывать, – прокомментировала исполняющая обязанности канцлера Германии . – Я просила российского президента, чтобы до тех пор, пока я остаюсь канцлером, такая встреча состоялась, я даже желала встречи на уровне лидеров, но, к сожалению, этого не произошло, и следовательно я выражаю большое сожаление". По её словам, "публикация переписки здесь ничего не меняет" и "такая встреча должна была состояться".

и Германия не поддержали включение в совместное заявление пункта о необходимости прямого диалога между Киевом и представителями самопровозглашённых "Л/ДНР", на что Россия ответила обнародованием переписки внешнеполитических ведомств, нарушив осторожный этикет. Публикация демонстративно была не согласована с французскими и немецкими коллегами, России лишь уведомил их по факту принятого решения. Но нарушив этику, внешнеполитическое ведомство добилось обратного результата, ведь переписка свидетельствует о том, что международное общество целиком и полностью на стороне Украины. Кроме того, стало понятно, что с представителями российской власти — будь то Путин, или кто угодно, нельзя договариваться, ведь они могут вырвать из контекста слова и предать огласке. На международной арене остатки доверия России рассеиваются как туман на солнце, что рано или поздно сыграет с путинским режимом злую шутку.

Постоянные нарушения режима прекращения огня на Донбассе, перемещение войск к границе с Украиной, газовый шантаж Европы, искусственно созданный миграционный кризис на белорусско-польской границе, обнародование дипломатической конфиденциальной переписки глав внешнеполитических ведомств России, Германии и Франции свидетельствуют о продолжении использования Москвой гибридных методов для подрыва международного мира и безопасности, а также нежелании выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских соглашений и "нормандского формата". Закончится этот процесс одним: окончательной изоляцией России на международной арене.

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