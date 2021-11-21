прокомментировал закрытие в Беларуси 270 негосударственных организаций в июле 2021 года.

Об этом он в интервью BBC, перебив корреспондента Стива Розенберга, информирует со ссылкой на .

"Отвечаю на твой вопрос. Не трудись. Вырежем всех мерзавцев, которых вы финансировали. Ах, вы озаботились, что мы уничтожили ваши структурки! НКО (некоммерческие организации - Ред.), НПО (неправительственные организации - "Апостроф") и прочие, которые вы финансировали", - сказал он.

Кроме того, журналист попытался Лукашенко показать видео, на котором люди выходят из изолятора на Окрестина в Минске с травмами, полученными в результате избиений.

"Не надо, не надо. Я это признаю, признаю. И в "Окрестина" получали там. И избитую милицию… Вы только бойцов из "Окрестина" - вы не показывали, что они были избиты", - сказал он.















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