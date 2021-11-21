Погода, Новости, загрузка...
Атаки Кремля следует ожидать в январе - ГУР
21.11.2021 11:36
Согласно информации, которую озвучил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, нападения Кремля на Украину стоит ожидать в январе.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий