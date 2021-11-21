Атаки Кремля следует ожидать в январе - ГУР - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Атаки Кремля следует ожидать в январе - ГУР
21.11.2021 11:36
Согласно информации, которую озвучил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, нападения Кремля на Украину стоит ожидать в январе.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
политика/экономика
нападения
буданов
кирилл
кремля
украину
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
Добавить комментарий
Имя (обязательное)
Отправить
Отменить
RSS
2008-2021 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
IT Outsourcing and CyberSecurity
IT Support and Cloud Management with SpaceTech
Digital Transformation and DevOps
-->