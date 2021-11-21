В ВОЗ призвали к ускорению темпов вакцинации \ фото REUTERS

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге прогнозирует, что до конца зимы в европейских странах от могут умереть 500 тыс. человек, если безотлагательно не будут приняты меры.

Об этом он в интервью BBC, информирует со ссылкой на .

По его словам, в ВОЗ "очень обеспокоены" распространением COVID-19 в Европе, поскольку на континенте наблюдается новая волна заболевания.

Клюге отметил, что распространению заболевания способствуют такие факторы как зимний сезон, недостаточный охват населения вакцинацией и региональное преобладание более заразного штамма коронавируса "Дельта".

Он призвал к ускорению темпов вакцинации, принятию противоэпидемических мер и внедрению новых методов лечения коронавирусной болезни.

Как сообщал УНИАН, в Украине 19 ноября было обнаружено 18 тыс. 250 госпитализированы почти 3,6 тыс. человек, выздоровели почти 22 тыс., умерли 664.

По данным экспертов Киевской школы экономики, на этой неделе Украина вышла из лидеров антирейтинга по уровню заболеваемости и сейчас занимает пятую строчку. По уровню смертности Украина остается на второй позиции после Румынии.

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