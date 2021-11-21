



У суботу, 20 листопада відбулась прем’єра нового випуску шоу "Україна має талант". До незмінної трійки ведучих - Сергія Притули, Ксенії Мішиної та Євгена Кота - приєднався оліймпійський чемпіон Жан Беленюк. Він допомагав визначати найталановитіших учасників, які отримали шанс прийти далі.



Учасники, яких глядачі побачать у наступному етапі:



1. IN TEAM - вуличні танцівники з Одеси. На сцені вони викликали восторг виконанням брейкдансу.



2. A&J ― Олексій Малий та Джулія Макарова. Дует на сцені шоу показав номер з повітряної гімнастики. Та більше глядачів вразили дії пари після їхнього номеру. Адже вони на своїх зубах підняли над сценою Жана Беленюка, Женю Кота та Ксенію Мішину.



3. Владислав Яровий встанови світовий рекорд. Силач 33 рази з закритими очима підкинув палаючу 50-кілограмову гирю. Та отримав чотири "так".



4. Марія Палаженко - співачка з Миколаєва. Вона підкорила зал та суддей своїм рокерським голосом під час виконання пісні It‘s a Man‘s World.



5. Юлія та Ольга Мосієнко - близнята з Києва. Повітряні гімнастки показали номер, де вразили усіх, адже були ніби відображенням одне одної.



6. Антон Васалатій - 15-річний школяр з Козятина. На сцені він усно розв’язував складні приклади та головоломки.



7. Анастасія Поліщук - 10-річна танцівниця з Дніпра. Вона вміє танцювати у різних стилях, тому на сцені показала танець у змішаному стилі.



8. Олександра Леміш - одна з небагатьох гімнасток, яка виконує акробатичні трюки на ланцюгах. Їй 10 років та на сцені вона шокувала себе й небезпечним номером, за який отримала чотири "так".



9. Богдана Ткаченко - у дитинстві їй поставили діагноз гіпермобільність суглобів. Проте це не завадило їй займатись спортом, а саме еквілібристикою. Вона встановила на сцені шоу світовий рекорд - підняла 16 яблук за хвилину губами.



10. Сава Богорад - 15-річний музикант. Він грає на гітарі музику у різних стилях. На сцені шоу він продемонстрував віртуозну гру на електрогітарі.



11. Дмитро Мацьопа - музикант з Тернополя, який виступає на святкових заходах. Однак він захотів більшого. Тому прийшов на шоу та продемонстрував свій оперний спів.



12. Юлія Каверіна - танцівниця, яка показала незвичний танець. Після розриву з хлопцем вона почала займатись тверком та саме цей танець показала на сцені.



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