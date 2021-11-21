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"Маска-2" 5 випуск: хіт Джамали у виконанні Жирафи та портрет Ласточкіна від Робота
21.11.2021 14:35
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20 листопада на телеканалі "Україна" відбулась прем’єра 5 випуску шоу "Маска-2". На сцені виступили 5 учасників з групи А.

Робот

Першим на сцену вийшов Робот. Учасник зізнався, що не любить скандалів. Також він дав нові підказки: показав троянду, портрет Ігоря Ласточкіна та оголені тіла. Окрім цього Дзідзьо дізнався, що Роботимає дітей та часто виступає з жінками та чоловіками.

На сцені учасник виконав пісню "Попытка номер 5" гурту "ВіаГра".

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Допис, поширений The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)



Порося

Порося раніше розповідало, що є ангелом-охоронцем одного з зіркових детективів. Цього разу воно дало підказки, що це Настя Каменських.

На сцені персонаж заспівав пісню "Эй, секундочку" Олі Полякової.

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Допис, поширений The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)



Кажан

Кажан зізнавався, що є з невеликого містечка, а його життя дуже насичене і яскраве.

На сцені він виконав композицію "Песня гениального сыщика".

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Допис, поширений The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)



Жирафа

Жирафа розповіла, що її сформувало усе, що з’явилось у 1970-х роках. Також вона зізналась, що пісню Джамали обрала не просто так, тому детективі отримали ще одну підказку.

На на сцені вона заспівала пісню "1944" Джамали.

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Допис, поширений The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)



Котик

У новій підказці Котик розповів, що має відомих батьків і колекціонує речі в чохлі від гітари. Також він любить свободу і ніколи не співав у гурті. Тому підозри детективів, що у костюмі є Потап розвіялись.

На сцені Котик заспівав пісню Дзіздзя "Вихідний".

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Допис, поширений The Masked Singer Ukraine (@maskaukrainetv)


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