Пенсионеры не смогут получить тысячу гривень за вакцинацию, поскольку эта программа рассчитана в первую очередь для поддержки бизнеса за счет вакцинированных граждан.

Об этом в "Радио " в субботу, 20 ноября, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует со ссылкой на .

По его словам, программа, которая продлится с 19 декабря 2021 года по 18 декабря 2022 года, направлена для поддержки малого и среднего бизнеса, в частности, индустрии кино, театров, музеев, спортивных центров, авиа и железных перевозок.

Шмыгаль отметил, что вакцинированные двумя дозами смогут сформировать в "Дії" виртуальную карточку для оплаты услуг по обозначенным выше направлениям.

Касательно пенсионеров Шмыгаль уточнил, что для их поддержки в стране действуют другие программы.

"Мы выплачиваем 500 грн категории 80+, 400 грн – 75+. Соответственно, будет в этом году (для возрастной категории – ред.) 70+, это 300 грн и дальше следующие годы соответственно для 65 и 60 лет. Плюс есть индексация пенсий. А эта программа (1000 грн после полного курса вакцинации – ред.) направлена ​​на поддержку пострадавших индустрий. Но в то же время она мотивирует людей вакцинироваться и пользоваться «Действием» как тем ресурсом, который помогает государству упорядочивать отношения граждан и государства и упрощать их", – сказал премьер.















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