Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о возможном вторжении в Украину, заявил, что «следует ожидать провокаций». Песков прокомментировал информацию о возможном вторжении в Украину

