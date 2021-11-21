



Нещодавно відома українська модель Наталя Гоцій розповіла, що мала романтичні відносини з лідером гурту "Бумбокс" Андрієм Хливнюком. Про це зірка розповіла у Ютуб.



Та у новому випуску "Світського життя" модель розповіла, як почувалась після розголошення про ці відносини. Наталя зізналась, що відчувала стрес.



"Тобто я на всю країну зізналася, що я була у стосунках з не офіційно розлученим чоловіком – для мене це був стрес", - сказала Гоцій.



Проте Гоцій зізналась, що не вона стала причиною розлучення Андрія з дружиною.



"На скільки я знаю, вони розійшлися з жінкою рік до того, як ми познайомилися. Він абсолютний соціофоб і він просто не любить виносити свої стосунки на загал", - пояснила Гоцій.



Роман Наталі і Хливнюка тривав недовго і вони взяли паузу у своїх відносинах. Тому невиключено, що пара дасть своїм стосункам другий шанс.



"Він мені симпатичний, але у нас настільки з ним складні графіки в плані роботи. В нього концерти, у мене багато контрактів у Європі. Це реально заважає стосункам. Ми не сварилися, просто вирішили, що ми беремо паузу", - пояснила модель.



Колишнім пощастило познайомитись завдяки спільним друзям. Наталя була фанаткою артиста та між ними склалась хімія.



"Я реально була фанаткою "Бумбокс" багато років. Я його не сприймала як рок-зірку, я сприймала його як проєкт. Ми з ним познайомилися завдяки нашим друзям випадково. І якось хімія склалася", - зізналася модель.





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