В "Ощадбанке" пояснили, как получателям субсидий воспользоваться остатком сэкономленных средств за предыдущий отопительный сезон.

Остатки субсидии накапливаются на счету и чтобы их вывести в наличную форму в период с 1 июня по 20 декабря их необходимо вывести на другой счет, открытый в "Ощадбанке". Если до 20 декабря субсидиант не обратится за остатками субсидии и не откроет нынешний счет для их зачисления, средства вернутся на счет Министерства социальной политики, информирует со ссылкой на .

При необходимости уточнить информацию о охраненных средствах можно в управлении социальной защиты населения.

Для получения остатков субсидии за отопительный сезон 2020-2021 необходимо до 19 декабря открыть счет в любом отделении "Ощадбанка" и записаться на прием, при себе иметь паспорт и идентификационный код.

В Минсоцполитики также напоминают о том, что проверить назначение жилищной субсидии граждане могут по ссылке: .

Поиск в указанном реестре осуществляется по адресу домохозяйства. Для пользователей доступна информация о том, назначена ли субсидия домохозяйству, о сроке, на который назначена субсидия, о суммах ежемесячных начислений. Информация в реестре обновляется один раз в месяц – в начале текущего месяца за предыдущий месяц.

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