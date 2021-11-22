Секс никогда не уходит просто так из отношений, в которых оба партнера любят и любимы.

Такое мнение озвучила сексолог-психолог Екатерина Бучинская в комментарии , информирует .

Так, по словам эксперта сексуальной сферой жизни нужно все время заниматься и уделять ей внимание в паре, а не игнорировать.

"В первые 2 - 3 года у нас все хорошо в сексе, потому что так устроена физиология. Даже люди с разной половой конституцией будут хотеть много секса на эмоциях и гормонах. Но после трех совместных лет, как правило, это все спадает", – утверждает психолог.

Причиной этому наши гормоны. Они уже не бушуют как прежде и начинают выравниваться, а мы в это время должны правильно подстроиться под человека, с которым планируем жизнь дальше.

"В этот момент важно пересматривать свои отношения и планировать. Точно так же, как мы планируем покупку продуктов, поход в салон красоты или завести машину на техосмотр. Мы же не можем купить машину и все время на ней ездить. Ей нужен техосмотр, замена масла и так далее. Секс – это точно также. Это такой же процесс, который требует внимания и планирования", – отмечает сексолог.

Специалист рекомендует поднимать с партнером важные вопросы, которые помогут улучшить сексуальную жизнь в паре, а именно:

Что у нас происходит в сексуальной жизни?

Как изменился наш секс?

Что тебе сейчас нравится, а что – уже нет?

Как бы хотелось попробовать?

"Бывает так, что в быту мы просто забываем о сексе из-за важных дел. А вечером уже настолько устаем, что не до этого. Не перекладывайте ответственность на партнера, рассчитывая, что он догадается и что-нибудь придумает", – советует Бучинская.

Всегда можно выделить только один выходной день для двоих, чтобы уединиться или уехать куда-то.

"Может быть в машине, в лесу, за городом на поляне, у друзей попросить квартиру, снять номер, поехать куда-то на отдых, отдать детей соседям и остаться одним дома. Если это не практиковать, страсть сходит на нет со временем", – предупреждает знаток.

По словам сексолога, у пар, которые обсуждают эти моменты, интересуются сексом, ходят в секс-шоп, смотрят эротические фильмы, присутствует нужная нотка эротизма в повседневных делах. Она и пробуждает желание и не дает остыть любви даже в очень долгих отношениях. А у тех людей, которых устраивает в своей жизни беспорядок, и все пущено на самотек, и секс будет такой. Поэтому если у вас нет потребности навести порядок в жизни, то достичь порядка в постели будет еще сложнее.

"Заходите в секс-шопы вместе, посещайте образовательные лекции, снимайте номер в отеле, ходите на секс-вечеринки. Просто уделяйте время этому", – рекомендует специалист.

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