



Відома українська співачка Ірина Федишин активна у своїх соціальних мережах та ділиться деталями свого життя з фанатами.



У сторіс в Інстаграм співачка розповіла, що пережила дивне ДТП. Її машину пошкодила вантажівка - вона в’їхала у припарковану автівку Федишин.



"Дуже неприємний сюрприз. Припаркувала машину, виходжу, а тут хтось в мене "в’їхав". Вантажівка рухалась заднім ходом та не бачила мою (ред.- машину). Водій говорить, що не бачив моє авто. Але як можна не бачити пів машини у дзеркалі!" - поділилася Ірина.



Ірина показала фото, де видно, що пошкоджену бампер та капот машини.











Федишин чекала поліцію більше години та згодом довелось обережно діставати її машину з-під вантажівки, аби не пошкодити ще більше.







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