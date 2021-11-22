



У неділю, 21 листопада відбувся пекельний півфінал. За шанс потрапити у фінал боролись три пари - Ольга Харлан та Дмитро Дікусар, Артур Логай та Анна Кареліна та Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук.



У грандіозний суперфінал мали потрапити дві пари. Однак після закриття ліній для голосування продюсери прийняли сенсаційне рішення. У суперфінал потрапили усі три пари. Тому цьогоріч у шоу буде троє суперфіналістів, які вже наступної неділі боротимуться за звання переможця.



Усі голоси глядачів отримані сьогодні будуть додані до тих, які вони віддадуть за учасників усього протягом тижня.



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