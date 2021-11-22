



Цьогоріч у ефірах шоу "Танців з зірками" глядачі мають змогу побачити зіркових претендентів на судьба у наступному сезоні шоу.



У півфіналі свій шанс отримала співачка Даша Астаф’єва. Партнером зірки став Антон Нестерко, який у цьому сезоні танцював з Джамалою.



На паркеті пара виконала дуже пристрасний пасадобль. Танець вийшов справді дуже вогняним, адже цьому сприяла і музика, і спецефекти.



Сама Даша виконала розкішний танець з іспанською спокусою у образі, який додав іскри та сексуальності кожному па пари.



Танець пара готувала за два дні. Судді відзначили, що обравши пасадобль Даша та Антон поставили високу планку. Адже це дуже складний танець і він їм підкорився.



А ведучий шоу Юрій Горбунов сказав, що 80% глядачів, які голосували у Інстаграм хочуть бачити Дашу у новому сезоні.





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