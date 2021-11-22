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Суд арестовал на 60 двух заказчиков покушения на Лещенко
22.11.2021 13:35
Суд арестовал на 60 суток двух заказчиков покушения на Лещенко

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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